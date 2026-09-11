Свыше 96 тысяч тонн тепличных овощей произвели в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года аграрии Московской области собрали свыше 96 тысяч тонн овощей защищенного грунта. Об итогах работы тепличного комплекса региона рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Основу урожая составили огурцы, объем которых достиг почти 63,8 тысячи тонн, и томаты — более 30,2 тысячи тонн. Также предприятия поставили на рынок свыше 1,5 тысячи тонн зеленных культур, перца и баклажанов.

«Сегодня площадь тепличных комплексов в Подмосковье составляет 233 гектара. Современные системы климат-контроля позволяют выращивать овощи круглый год, независимо от сезона. На предприятиях активно применяются цифровые решения, которые дают более точный контроль за производственными процессами и, соответственно, более стабильное качество продукции. Это укрепляет позиции региона в сегменте овощеводства защищенного грунта страны, где сегодня Подмосковье занимает лидирующие позиции», — отметил глава ведомства Виталий Мосин.

Крупные производственные мощности сосредоточены в Кашире, Луховицах, Воскресенске и Электростали. Ярким примером цифровизации служит комплекс «Иванисово» в Электростали, собравший около 8,5 тысячи тонн продукции.

На предприятии внедрили единую цифровую экосистему управления: платформа «Агрокомплекс 2.0» координирует работу персонала через мобильные устройства, а система «Умное зрение» с помощью нейросетей автоматически отбраковывает некачественные плоды на линии упаковки. Технология Fresh-ID присваивает каждой упаковке уникальный QR-код, позволяя покупателю отследить путь товара от сбора до прилавка.

По результатам 2025 года регион занял первое место в России по производству тепличных овощей. Текущая динамика сохраняется благодаря инвестициям и внедрению интеллектуальных систем контроля.