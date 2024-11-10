Свыше 95% автобусов подготовили к зиме в Одинцове

В Одинцовском городском округе 97% автобусов подготовили к зиме. Транспортные средства разместили в Одинцовском и Звенигородском филиалах.

Первый заместитель главы Одинцовского округа Михаил Пайсов проверил автобусы к зимнему сезону и отметил, что их качественная подготовка важна для комфорта пассажиров и бесперебойной работы транспорта. У машин проверяют техническое состояние, меняют жидкости, ремонтируют отопители и системы обдува, готовят предпусковые подогреватели.

«Мострансавто» сталкивается с нехваткой новой техники и персонала, но решает эти проблемы с помощью областного правительства и администрации Одинцовского округа. В муниципалитет поступят восемь новых автобусов «Фотон» и 28 больших ЛиАЗов, что улучшит качество перевозок. Сейчас на базе № 6 открыли новую автомойку, позволяющую мыть до восьми автобусов в час.

Стоит отметить, что для водителей разработали специальную программу по безопасности движения, а также проводят инструктажи по работе в зимний период.

Руководство «Мострансавто» внимательно следит за отзывами пассажиров и старается решать возникающие проблемы.

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