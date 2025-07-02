Свыше 94 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья с января

Свыше 94 тысяч машин эвакуировали с подмосковных улиц с начала года из-за нарушений правил парковки. При этом во втором квартале их было на тысячу меньше, чем в первом.

Как рассказали в региональном Минтрансе, за этот период в Ленинском округе эвакуировали 9,5 тысячи машин, в Красногорске — 9,3 тысячи, в Мытищах — 8,2 тысячи, в Химках — 7,8 тысячи.

В министерстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб. Машину могут эвакуировать за стоянку в зоне запрещающих знаков, на автобусных остановках, во втором ряду, а также на пешеходном переходе.

Узнать местоположение автомобиля можно по телефону 112, а также в приложении «112 МО».