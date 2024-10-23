Свыше 9,4 млн квадратных метров жилья ввели в Подмосковье с января

Еще 9,4 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года. Из них 1,6 миллиона пришлось на многоквартирные дома и 7,8 миллиона — на частные постройки.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, показатели региона стали самыми высокими в России. В области ввели 12% от общего объема жилья в стране.

По этой работе лидером стал Ленинский округ, где ввели 415 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. Еще 163 тысячи оказалось в Одинцове и 156 тысяч — в Люберцах. По индивидуальным домам в топ вошли Раменский, Истра и Одинцово.

При строительстве жилых комплексов в Подмосковье уделяют особое внимание инфраструктуре. Там возводят не только дома, но и детские сады, школы, поликлиники и места отдыха.