Свыше 9200 кубометров снега вывезли из дворов Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск продолжается масштабная очистка придомовых территорий после обильных снегопадов. Очередной этап работ 30 января прошел во дворах на улице Ленинградская и Молодежном проезде.

В период с 27 по 30 января с дворов муниципалитета убрали и вывезли более 9200 кубометров снега. Для выполнения задач привлекли свыше 200 единиц специализированной техники и порядка 300 рабочих. Очистка ведется без перерывов, в том числе в ночные часы, с особым вниманием к маршрутам общественного транспорта и ключевым дорожным направлениям округа.

«Справиться с таким объемом снега возможно только благодаря слаженной работе служб и применению всей имеющейся техники. Работа ведется круглосуточно, чтобы к утру основные пути следования и подходы к социальным объектам были приведены в нормативное состояние», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По вопросам, связанным с уборкой снега, жители городского округа могут обратиться на горячую линию главы по телефону 8-800-201-67-47.