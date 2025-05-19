Свыше 9,2 тысячи тонн творога выпустили за квартал в Подмосковье

Подмосковье подтвердило статус крупнейшего производителя молочной продукции в стране и ЦФО. За первый квартал текущего года предприятия региона произвели свыше 9,2 тысячи тонн творога. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.

Творог является ценным источником белка, содержит много кальция, пробиотиков и других витаминов. Продукт поддерживает мышечный каркас, укрепляет кости и способствует хорошему пищеварению.

На рынке представлен обезжиренный творог (0-1%), нежирный (2-5%), классический (9-18%) сытный и нежный для маленьких детей и жирный (19-23%) для приготовления десертов. Подмосковные компании выпускают молочный продукт в разных форматах: мягкий, в виде зерна или пасты, а также с различными добавками.

За первые три месяца года в Московской области произвели более 22,5% от общего объема продукции в ЦФО и 7,5% от всей российской. Ведущими предприятиями по выпуску стали ООО «Братья Чебурашкины», АО «Озерецкий молочный комбинат» и ГК «Ростагроэкспорт».

В ведомстве также отмечают интерес жителей Подмосковья к творогу, за тот же период региональные магазины продали свыше 14,3 тысячи тонн.