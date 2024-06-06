Период сдачи ОГЭ и ЕГЭ продолжается. Так, свыше 92 тысяч школьников Подмосковья написали ОГЭ по математике 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Для проведения экзамена организовали 608 ППЭ. За процессом аттестации следили свыше 1,3 тысячи аккредитованных общественных наблюдателей, 20 человек контролировали ОГЭ онлайн.

Варианты экзамена состояли из двух частей и включали 25 заданий по алгебре и геометрии. Первая часть содержала 19 заданий с кратким ответом, а вторая — шесть с развернутым. На выполнение всей работы отводилось 3 часа 55 минут.

С результатами экзамена можно будет ознакомиться на сайте. Оценки станут известны не позднее 19 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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