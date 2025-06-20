Свыше 92 млн рублей выделят на гранты для социальных инициатив в Подмосковье

В Московской области стартовал пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций. Совместный проект Министерства информации и молодежной политики региона и Фонда президентских грантов предлагает финансовую поддержку для реализации социально значимых инициатив.

Общий фонд в этом году превысил 92 миллиона рублей. Организации могут претендовать на финансирование по четырем ключевым направлениям: культурные и художественные проекты, социальная защита населения, молодежные инициативы и волонтерские программы.

Ранее было реализовано свыше 160 социально значимых проектов.

«Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участия зарегистрированным в области некоммерческим организациям необходимо до 1 июля представить детальное описание проекта с обоснованием его социальной ценности и ожидаемых результатов. Конкурсный отбор пройдет в несколько этапов: прием заявок, экспертиза, определение победителей и заключение соглашений. Итоги будут объявлены 3 сентября.

Подробная информация о требованиях к участникам и условиях конкурса доступна на официальном сайте. Подать заявку можно через электронную форму по ссылке.