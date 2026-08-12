Свыше 91 тысячи тонн тепличных овощей произвели в Подмосковье с начала года

С начала года тепличные предприятия Подмосковья произвели более 91,5 тысячи тонн овощей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Основную часть урожая составили огурцы — 60,1 тысячи тонн и томаты — почти 29,6 тысячи тонн. Также хозяйства собрали 1,5 тысячи тонн зелени, 353 тонны других культур, 2,77 тонны баклажанов и 2,46 тонны перцев.

«Региональные предприятия внедряют современные технологии и повышают эффективность тепличных комплексов. Это позволяет обеспечивать жителей области свежими овощами собственного производства и укреплять продовольственную безопасность региона», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Получать урожай круглый год позволяют автоматизированные системы управления микроклиматом, поливом и питанием растений.

Среди крупных производителей региона — «Агрокультура Групп» в Кашире, «Луховицкие овощи» и тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске.