Свыше 900 тысяч детей прошли профосмотры в школах и садах с начала года

Дети в Подмосковье могут пройти профилактический осмотр в стенах образовательного учреждения. В рамках обследований специалисты уточняют группу здоровья юного пациента, а также выявляют патологии на ранней стадии.

Бригады медиков выезжают в детские сады и школы.

«Такая опция особенно удобна для родителей, которые не всегда могут пройти такой осмотр с детьми в поликлинике в будние дни. С начала этого года профосмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли более 900 тысяч детей, что на 71 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Если у врачей возникают подозрения на развитие того или иного заболевания, юного пациента направляют в поликлинику, где он сможет пройти углубленное исследование.

Результаты профосмотра в течение 45 дней отображаются в личном кабинете на региональном портале государственных услуг.