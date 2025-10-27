Свыше 900 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Дети могут пройти процедуру не только в поликлиниках, но также в образовательных учреждениях.

Для прививки специалисты используют безопасные современные вакцины.

«Дети находятся в группе риска по заболеваемости гриппом, поэтому им в первую очередь важно пройти вакцинацию. Это позволит защититься не только от вируса, но и от опасных для жизни осложнений, к которым он может привести. В настоящий момент прививку от гриппа сделали более 900 тысяч детей в Подмосковье», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой врач осмотрит юного пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Запись на прием доступна на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», по телефону 122 или при помощи бота в Telegram.

Совершеннолетние жители Подмосковья могут пройти вакцинацию в мобильных комплексах, график работы которых указан по ссылке.