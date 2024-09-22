Свыше 900 школьников из Красногорска приняли участие в фестивале профессий

На фестивале профессий побывали учащиеся школы «Мозаика» городского округа Красногорск. Мероприятие объединило более 900 подростков из восьмых и девятых классов.

Благодаря преподавателям и студентам колледжей Подмосковья свыше 900 восьмиклассников и девятиклассников из Красногорска познакомились с разыми профессиями и компетенциями.

«В школах у нас введен профессиональный минимум для того, чтобы дети уже со школьной скамьи могли знакомиться и погружаться в профессии. Для того, чтобы потом получить качественное профессиональное образование и пополнить ряды специалистов, рабочих и служащих», — сказала заместитель начальника управления образования администрации городского округа Красногорск Ольга Маслова.

Ребята примерили униформу и ощутили себя в роли медиков, кондитеров, рестораторов, полицейских, спасателей и представителей других профессий.

«Мы побывали кондитерами, криминалистами и медсёстрами. Мне больше нравятся профессии, связанные с государством и военной техникой», — поделилась ученица Ульяновской школы Анна Банцер.

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