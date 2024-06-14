Свыше 900 школьников из Химок сдали ОГЭ по дополнительным предметам

Основной государственный экзамен для девятиклассников прошел в Химках. Ученики написали тест по двум обязательным дисциплинам — русскому языку и математике, а также по двум предметам по выбору.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева сообщила, что в аттестации по информатике, географии и обществознанию приняло участие 926 человек. Географию сдавали 27 девятиклассников, экзамен по информатике выбрали 514 учащихся, а обществознание сдали 385 школьников.

Напомним, что резервные дни для сдачи проведут 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля. Написать экзамен смогут школьники, которые не пришли в основной период по уважительной причине. Всего аттестацию в этом году прошли 93 тысячи учащихся Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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