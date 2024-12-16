Свыше 900 кровель жилых домов отремонтировали в Подмосковье с января

Свыше 900 кровель отремонтировали в жилых домах Подмосковья с начала года. На них в течение пяти лет будет распространяться гарантия.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в этом году в жилых домах отремонтировали 912 кровель, а всего за 10 лет — свыше 10 тысяч.

«Работа проводится комплексно и с соблюдением всех нормативов. Наша задача — не просто отремонтировать крыши, но и создать условия для их долгосрочной эксплуатации с учетом всех требований», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Гарантийный срок на проведенный ремонт составляет пять лет. Это позволяет жителям быть уверенным в качестве работ. Тем не менее за состоянием кровель должны следить управляющие компании, чтобы не допускать нарушений и вовремя устранять возникшие проблемы.

Узнать, в каких еще жилых домах проведут ремонт, можно по ссылке.