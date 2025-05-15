Свыше 90% жителей Подмосковья поддержали обязательную маркировку товаров
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье провел опрос, чтобы выяснить отношение жителей региона к обязательной маркировке товаров. Свое мнение высказали свыше 2,4 тысячи человек.
Опрос продемонстрировал высокую поддержку инициативы обществом: 84,99% жителей Московской области оценили нововведение позитивно. Кроме того, 77,45% предпринимателей выразили мнение, что такой подход помогает бороться с нелегальной продукцией.
Примерно 60% респондентов считают, что маркировка не приводит к существенному росту цен, однако треть представителей бизнеса сообщили о значительных расходах, сопряженных с введением системы «Честный знак».
Свыше 70% предпринимателей выступили за упрощение требований, а также сочли уместной компенсацию затрат на оборудование.
Более 90% жителей Подмосковья выразили поддержку идее обязательной маркировки товаров, несмотря на вероятное повышение их стоимости.
Авторы опроса полагают, что результаты позволят сбалансировать интересы бизнеса и покупателей, а также сделать меры государственной поддержки более эффективными.