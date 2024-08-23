Сегодня 10:25 Свыше 90 земельных аукционов провели в Подмосковье за неделю Фото: Медиаархив Подмосковья
За неделю в Подмосковье прошло 94 земельных аукциона. В них участвовали 329 человек.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего с 12 по 16 августа в регионе провели 94 земельно-имущественных аукциона. В среднем на один лот претендовали пять участников торгов.
Узнать больше обо всех доступных объектах жители могут
по ссылке, а также в Telegram-канале комитета.
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