Свыше 90 земельных аукционов провели в Подмосковье за неделю

Фото: Медиаархив Подмосковья

За неделю в Подмосковье прошло 94 земельных аукциона. В них участвовали 329 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего с 12 по 16 августа в регионе провели 94 земельно-имущественных аукциона. В среднем на один лот претендовали пять участников торгов.

Узнать больше обо всех доступных объектах жители могут по ссылке, а также в Telegram-канале комитета.

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