Свыше 90% унитарных предприятий ликвидировали в Подмосковье за 10 лет

Согласно Федеральному закону, унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на конкурентных товарных рынках, подлежат ликвидации или реорганизации. Начало работы по сокращению государственных и муниципальных унитарных предприятий в Московской области состоялось в 2015 году, с участием Комитета по конкурентной политике, ФАС по Московской области и органов местного самоуправления.

В результате за десять лет в регионе ликвидированы более 90% государственных и муниципальных унитарных предприятий, как ГУПов, так и МУПов, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

В настоящее время в Московской области из 958 унитарных предприятий осталось завершить процедуры ликвидации или реорганизации по 16 муниципальным и четырем государственным. По итогам этой работы в регионе останется два ГУП и 59 МУП, которые занимаются деятельностью в сфере естественных монополий, включая обеспечение жителей теплом и водой.

По числу сокращенных унитарных предприятий Московская область занимает лидирующие позиции среди российских регионов. Работы по оптимизации ГУПов и МУПов направлены на создание конкурентоспособных предприятий, привлечение малого и среднего бизнеса, улучшение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.

Кроме того, Госдума приняла закон, который продлевает срок завершения реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий до 1 января 2026 года, в то время как ранее этот срок устанавливался на 1 января 2025 года.