Свыше 90 тысяч тонн печенья произвели в Подмосковье за год
В магазинах Подмосковья представлен широкий ассортимент печенья с разными вкусами и начинками. В прошлом году региональные производители выпустили 92 тысячи тонн этого вида сладостей.
За год Московская область произвела свыше 13% от общего объема печенья в Центральном Федеральном округе и 5% – от количества, выпущенного в России.
Лидерами по производству этих сладостей в регионе стали компании «Коломенское поле», «ПО Русская печь» и «Жуковский хлеб».
В феврале жители Подмосковья купили более 2,8 тысячи тонн печенья.
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