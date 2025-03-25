Свыше 90 тысяч тонн печенья произвели в Подмосковье за год

В магазинах Подмосковья представлен широкий ассортимент печенья с разными вкусами и начинками. В прошлом году региональные производители выпустили 92 тысячи тонн этого вида сладостей.

За год Московская область произвела свыше 13% от общего объема печенья в Центральном Федеральном округе и 5% – от количества, выпущенного в России.

Лидерами по производству этих сладостей в регионе стали компании «Коломенское поле», «ПО Русская печь» и «Жуковский хлеб».

В феврале жители Подмосковья купили более 2,8 тысячи тонн печенья.