Свыше 90 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Земельный участок на торгах в г. о. Домодедово / Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

За неделю в Подмосковье выставили на торги 97 новых объектов недвижимости. Это земельные участки и помещения в аренду или на продажу.

Как рассказали в областном комитете по конкурентной политике, всего с 7 по 11 июля на торги выставили 93 земельных участка, одно нежилое помещение, один участок со зданием и один лот на заключение договора водопользования. Их можно использовать для строительства, ведения хозяйства или бизнеса.

Так, в Домодедове можно приобрести пять соток в деревне Данилово со стартовой ценой 744 тысячи рублей.

В Можайске с молотка сойдет 15 соток в деревне Милятино, а в Егорьевске — помещение для ведения бизнеса.

«Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем», — пояснили в комитете.

Все лоты размещены на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.