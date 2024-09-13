Свыше 90 лучших лесных специалистов наградили в Подмосковье

Свыше 90 специалистов лесного хозяйства наградили в Подмосковье в преддверии профессионального праздника. Их отметили на региональном и федеральном уровнях.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, День работников леса традиционно отмечают в третье воскресенье сентября. В честь этого в комитете провели торжественное мероприятие, а 96 лучших сотрудников наградили.

«Мы многого достигли и движемся вперед: внедряем новые технологии в лесном хозяйстве, используем искусственный интеллект и продолжаем слаженную и плодотворную работу во благо наших подмосковных лесов. Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника — Дня работников леса, мы чествуем лучших из лучших», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

Лучшие специалисты получили награды Московской области, федерального агентства лесного хозяйства, департамента лесного хозяйства по ЦФО, профсоюза работников лесных отраслей и другие.

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