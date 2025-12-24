Свыше 90 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

В Московской области с 15 декабря по 19 декабря провели 95 аукционов в рамках земельно-имущественных торгов. В них приняли участие 188 кандидатов.

На каждый лот в среднем приходилось около двух претендентов, однако отдельные объекты вызвали повышенный интерес.

Так, за земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в Подольске на аукционе одновременно боролись 11 человек.

Согласно правилам торгов, победителем признают кандидата, который предлагает наибольшую цену. Если же к процедуре допускают только одного претендента, он получает право приобрести лот по минимальной стоимости.

Желающие подобрать участок для строительства загородного дома или объект для ведения бизнеса могут ознакомиться с актуальными предложениями онлайн. Подробная информация обо всех объектах, выставленных на торги в Московской области, доступна на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Кроме того, подборки лотов регулярно публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике.