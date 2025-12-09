Свыше 9 тысяч зрителей увидели выступления «Русского балета» в городах Поволжья

Московский областной театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева провел масштабный зимний гастрольный тур по городам Поволжья. С 29 ноября по 8 декабря артисты выступили в Казани, Набережных Челнах, Уфе, Самаре, Тольятти, Пензе и Волгограде. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, зрители увидели два спектакля: «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Жизель» Адольфа Адана. Всего представления собрали более девяти тысяч человек.

Гастроли начались в Казани на сцене Татарской государственной филармонии имени Тукая. Днем зрители увидели «Щелкунчика» с Гликерией Мурашкиной и Даниилом Соколовым в главных партиях, а вечером — «Жизель», где выступили Дарья Капишникова и Дмитрий Котермин. Также в Казани состоялся дебют Анны Геладзе в роли Мирты. В преддверии Нового года «Щелкунчик» стал одной из самых ожидаемых постановок тура.

График у труппы был очень плотным — практически каждый день артисты выходили на сцену в новом городе. Финалом гастрольной программы стал аншлаг в Центральном концертном зале Волгограда. На дневном спектакле зрители увидели новый дуэт: впервые в партиях Маши и Принца Щелкунчика выступили лауреат международных конкурсов Ольга Журавлева и солист Владислав Позднышев. Вечером волгоградская публика увидела «Жизель».

В этом сезоне театр впервые выходит на сцену под новым официальным названием — «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева. Почти 45 лет выдающийся танцовщик и педагог вместе с труппой сохраняет и развивает традиции русской хореографии, представляя отечественный балет в России и за рубежом.