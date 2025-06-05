Свыше 9 тысяч услуг в сфере лесного хозяйства оказали в Подмосковье онлайн с января

Жители Московской области могут получать государственные услуги в сфере лесного хозяйства онлайн — без визитов в ведомства. С начала года этой возможностью в регионе воспользовались девять тысяч раз.

Сейчас жители региона могут получить 26 государственных услуг в сфере лесных отношений, и их перечень продолжает расширяться. Самыми популярными в текущем году стали выдача и аннулирование охотничьих билетов, а также прием отчетов об охране и защите лесов.

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области (портал РПГУ)», — пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

Для оформления запроса достаточно зайти на портал, выбрать нужную категорию, подать заявление и дождаться решения.