Свыше 9 тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере за год

Свыше девяти тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере в 2024 году. таких результатов удалось добиться благодаря квалифицированным врачам и современному оборудованию.
За год в Московском областном онкологическом диспансере провели более девяти тысяч операций. Этот показатель говорит о высоком профессионализме подмосковных медиков, отметили в региональном Минздраве.
«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович.
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