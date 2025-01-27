Свыше 9 тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере за год

Свыше девяти тысяч операций провели в подмосковном онкодиспансере в 2024 году. таких результатов удалось добиться благодаря квалифицированным врачам и современному оборудованию.

За год в Московском областном онкологическом диспансере провели более девяти тысяч операций. Этот показатель говорит о высоком профессионализме подмосковных медиков, отметили в региональном Минздраве.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Колтович.