Свыше 9 тысяч обращений поступило в систему-112 Одинцова с 14 по 20 апреля

Большая часть обращений, а именно 3 413, касалась вызова скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 1359 раз, по линии МЧС и пожарной охраны зафиксировали 82 вызова, в газовую службу — 317 вызовов.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы также обратили внимание жителей на важность соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в период активного роста травы. Они подчеркнули, что сжигание сухой травы разрушает почвенное плодородие, ослабляет рост растений, уничтожает полезных насекомых, микроорганизмы и может привести к гибели птиц, млекопитающих и других обитателей природных экосистем.

Рекомендуют соблюдать следующие меры по обеспечению пожарной безопасности: не сжигать сухую траву, особенно вблизи кустов, деревьев и построек, следить за детьми, не позволять им играть со спичками и сжигать траву, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу стеклянную посуду или самовозгораемый материал, который может сфокусировать солнечные лучи и воспламенить сухую растительность.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо принять меры по его тушению — иногда достаточно затоптать пламя и убедиться, что оно потушено полностью. А в случае возгорания немедленно сообщить по номеру «112» для вызова экстренных служб.