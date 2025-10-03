Свыше 9 тысяч фактов использования телефона за рулем выявили в Подмосковье

В Подмосковье камеры начали фиксировать водителей, которые пользуются телефоном за рулем. Это сделали для повышения безопасности на дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас таких комплексов уже 159.

«В Подмосковье с начала года выявили около 9,4 тысячи фактов использования телефона водителями. Также отмечу, что в области более 450 комплексов фиксируют непристегнутый ремень — в этом году выявлено более 919 тысяч случаев непристегнутых ремней у водителей и более 14,5 тысячи — у пассажиров», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Если камера выявляет водителя с телефоном или без ремня безопасности, владельцу машины автоматически приходит штраф — 1,5 тысячи рублей. Всего на дорогах Московской области установили больше 1,8 тысячи камер фотовидеофиксации.

В Минтрансе Подмосковья призывают всегда пристегиваться и не отвлекаться на телефон во время езды. Это поможет сохранить жизнь и здоровье.