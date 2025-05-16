Свыше 9 тысяч домов в Раменском подключили к газу по социальной программе

В Раменском городском округе состоялась встреча представителей «Мособлгаза» с местными жителями, на которой присутствовали свыше 40 человек. В рамках обсуждения стало известно, что грядущим летом в трех населенных пунктах муниципалитета начнутся работы по социальной газификации.

В июле они пройдут в деревне Обухово, а в августе — в селах Боршево и Рыболово. При этом компания продолжает принимать новые заявки от желающих подключиться к газовой сети.

Кроме того, трубопроводы по губернаторской программе построят в деревнях Патрикеево и Заозерье, где ранее не было газоснабжения. Это позволит улучшить качество жизни более чем 250 местных жителей. В общей сложности за время действия программы в Раменском округе к газу подключили свыше девяти тысяч домов.

«Проведение встреч необходимо для конструктивного взаимодействия с жителями. В Раменском большой объем догазификации — 133 населенных пункта и шесть СНТ. Заявители заключили с нами более 12 тысяч договоров, и „Мособлгаз“ продолжает по ним выполнять свои обязательства», — пояснил заместитель генерального директора компании Олег Тараненко.

Жители Подмосковья, желающие организовать встречу с представителями «Мособлгаза» в своем населенном пункте, могут направить запрос на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru.