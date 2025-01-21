Свыше 9 тысяч человек приняли участие в акции «Покорми птиц» в Серпухове

Акция «Покорми птиц» продлится в Подмосковье до 20 февраля. Ее первые итоги уже подвели — только Серпухове в ней приняли участие более девяти тысяч человек.

Акция направлена на повышение осведомленности жителей о важности сохранения популяций птиц. В Серпухове в ней уже поучаствовали порядка девяти тысяч человек, большинство из которых — школьники. Они развесили 661 кормушку, посетили мастер-классы, конкурсы и олимпиады.

Еще около тысячи человек помогли птицам в Чехове. Они развесили 368 кормушек. Для детей провели интерактивные занятия.

Творческий конкурс «Помоги птицам» прошел в Волоколамске. Победителей определили в двух номинациях: «Фотография с ребенком, запечатленным в процессе кормления птиц» и «Кормушки для птиц, изготовленные своими руками».

Акция помогает сохранить популяцию птиц, а также привить молодежи любовь к природе, отметили в Минэкологии Подмосковья.