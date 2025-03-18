Свыше 9 тысяч автобусов подготовят к весенне-летнему сезону в Подмосковье

Общественный транспорт Подмосковья начали готовить к весенне-летнему сезону. В них проверят системы охлаждения двигателя, кондиционеры, электрооборудование и многое другое.

В этом году к наступлению тепла подготовят свыше 9,4 тысячи машин и составов, рассказали в региональном Минтрансе. Это девять тысяч автобусов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и свыше 350 электропоездов.

«Особое внимание уделяют системам, которые обеспечивают безопасность пассажиров. Так же в рамках подготовки проводятся дополнительные инструктажи для водителей и машинистов. Завершить подготовку специалисты планируют в мае», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

В автобусах проверят систему охлаждения двигателя и кондиционирования, световую сигнализацию, фары, освещение салона, стеклоочистители и многое другое. Больше внимание уделят тормозам, а также подъемникам и аппарелям. При необходимости там проведут ремонт полов, сидений, дверей и окон.

В троллейбусах пройдет обслуживание компрессорных установок , заменят фильтры, смазки и дверные механизмы. В трамваях заменят люки, крышки панелей, выключатели, отрегулируют рельсовые тормоза.

В электропоездах уделят внимание работоспособности систем климат-контроля, вентиляции, видеонаблюдения, освещения и связи пассажиров с локомотивной бригадой.