Свыше 9 тысяч аварийных зданий и недостроев снесли в Подмосковье за 8 лет

В Подмосковье подводят промежуточные итоги масштабной программы по расчистке территорий от аварийных и недостроенных зданий. Работа, которую по поручению губернатора Андрея Воробьева проводят с 2018 года, уже принесла ощутимые результаты.

За восемь лет в регионе убрали свыше девяти тысяч объектов: это и замороженные площадки, и самострой, и аварийные дома.

Если в первый год программы в порядок привели около 140 таких зданий, то по итогам 2025 года их число превысило 1430. Эффективность работы выросла в десять раз.

В текущем году власти намерены сосредоточиться на сносе аварийных зданий, которые находятся в самом сердце городов и жилых районов.

«Ликвидация носит комплексный характер. Ее итогом является не только улучшение эстетики городской среды, но и вовлечение освободившихся земельных участков в хозяйственный оборот. Это создает основу для появления новых рабочих мест, социальных объектов и рекреационных зон, что повышает инвестиционную привлекательность региона и комфорт проживания в Подмосковье», — пояснила Министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Специалисты всегда ищут наиболее разумный выход. Если объект можно безопасно достроить или реконструировать в рамках закона, такой вариант получает приоритет перед сносом. Это позволяет сохранить ресурсы и дать зданию вторую жизнь.

Статистика показывает, где работа шла наиболее активно. Лидером стал Одинцовский округ, где ликвидировали 865 проблемных строений. Значительные результаты зарегистрировали в Дмитровском округе (399), Ступине (397), Раменском (397), Мытищах (366) и Щелкове (325).

Жители региона активно помогают, сообщая об аварийных зданиях через портал «Добродел».