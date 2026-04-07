Свыше 9 млн сеянцев ели и сосны вырастили в Подмосковье в 2025 году

Лесные питомники Московской области завершили важный этап подготовки к будущему озеленению. В 2025 году в регионе вырастили качественный стандартный посадочный материал с открытой корневой системой.

Речь идет о миллионах молодых деревьев. В Подмосковье вырастили почти 2,7 миллиона штук ели европейской, а также более 6,5 миллиона сеянцев сосны обыкновенной. Их направят на лесовосстановительные работы в ходе весеннего лесокультурного сезона 2026 года.

Также на территории областных питомников пройдет посевная кампания. В открытый грунт планируется высеять 152 килограмма семян ели и 128 килограммов семян сосны. Для этого отвели площадь 4,25 гектара. В результате должны появиться новые сеянцы с открытой корневой системой, которые пополнят лесные запасы региона в будущем.

Параллельно с этим лесные хозяйства намерены заняться выращиванием еще одной категории саженцев — около 680 тысяч штук. У такого материала есть важное преимущество: он приживается на новом месте гораздо лучше и быстрее, чем обычные сеянцы.

Главная цель масштабной работы — сохранить и приумножить лесные богатства Московской области.