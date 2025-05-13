Свыше 870 квадратных метров дорог отремонтировали в левобережной части Дубны

В районе Левобережье в Дубне завершили ямочный ремонт дорог: специалисты устранили более 870 квадратных метров поврежденного полотна. Там также оцифровали свыше 2400 ям общей площадью 2000 квадратных метров, асфальтовое покрытие обновят на каждой улице в городе.

Часть работ уже выполнили на проспекте Боголюбова, ямы также устранят на улицах Понтекорво и Большеволжской. По словам главы Дубны Максима Тихомирова, ровное дорожное покрытие — это, во-первых, безопасность всех участников движения.

«Пока проводим ямочный ремонт, также в этом году планируем капитально отремонтировать шесть участков дорог в Левобережье», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что моментально залить отфрезерованную выбоину не позволяет технология: горячий асфальт привозят с завода большими партиями, весь объем материала необходимо использовать до остывания. Поэтому выбоины готовят заранее. Помимо этого, силами бригады Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» ямочный ремонт проводят при помощи рециклера.