Свыше 8,7 тысячи обращений поступило в Систему-112 в Одинцове с 1 по 7 декабря

За период с первого по седьмое декабря в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 8700 обращений от жителей. Большая часть вызовов касалась скорой медицинской помощи, а в полицию и обращались 1251 раз.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы предупредили жителей Одинцовского округа об опасности, связанной с новогодним фишингом. Новый год — горячая пора не только для организаторов мероприятий и торговых площадок, но и для злоумышленников. Преступники создают новые схемы обмана, чтобы выманить деньги у граждан.

Стоит неукоснительно следовать нескольким правилам: опасайтесь фишинговых писем — преступники рассылают письма от имени известных площадок или агентств с «эксклюзивными» условиями и требуют перевести «срочную предоплату». Также фейковые профили — в соцсетях и мессенджерах создают поддельные аккаунты с заманчивыми предложениями аренды несуществующих локаций и скидками на товары. Будьте бдительны, проверяйте всю информацию.