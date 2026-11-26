С начала 2026 года более 86 тысяч пациентов в Подмосковье получили медицинскую помощь без необходимости длительной госпитализации. Наиболее востребованными направлениями лечения в стационарах кратковременного пребывания стали хирургия, урология, офтальмология и гинекология, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить необходимое лечение без длительной госпитализации. Человек быстрее возвращается к привычной жизни и продолжает восстановление в комфортной для себя обстановке», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

После хирургического вмешательства пациенты остаются под наблюдением медиков. Если их состояние стабильно и осложнений нет, продолжить восстановление дома можно уже в день операции.

Такой формат лечения доступен в 57 медицинских учреждениях региона, включая больницы Подольска, Воскресенска, Сергиева Посада, Орехово-Зуева, Химок и Жуковского, детский клинический центр имени Рошаля и перинатальные центры.

Решение о возможности кратковременной госпитализации принимает лечащий врач.