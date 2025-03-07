Свыше 8,6 тыс. семей из Подмосковья оформили статус многодетных онлайн с января

На портале госуслуг Подмосковья подали более 400 тысяч заявлений на присвоение статуса многодетной семьи. С начала года этой услугой воспользовались свыше 8,6 тысячи раз.

В Мингосуправления Московской области напомнили, что подать заявление могут состоящие в зарегистрированном браке супруги, а также одинокие матери и отцы. У них должно быть трое или больше родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно.

Услугу можно получить на региональном сайте госуслуг в разделе «Соцподдержка» и в мобильном приложении Добродел. После регистрации следует заполнить онлайн-форму и прикрепить все необходимые документы. После этого заявку отправят на рассмотрение. Услуга бесплатная. Ее предоставят в течение семи рабочих дней.