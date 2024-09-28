Свыше 850 активных мероприятий провели в парках Химок этим летом

Этим летом в парках Химок организовали 854 спортивных и развлекательных мероприятия. Восемьдесят тысяч жителей и гостей округа посетили мастер-классы, выставки и концерты.

Больше всего людей собралось на празднование Дня России и фестиваль «Ярко в парках». Они собрали несколько тысяч жителей округа.

«Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Самым популярным стал центральный парк Химок имени Льва Николаевича Толстого. Он собрал около 700 тысяч человек этим летом. Здесь есть все для спокойного и активного отдыха жителей: спортивные и детские площадки, а также прогулочные зоны и аттракционы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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