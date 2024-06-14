Свыше 85 жителей приняли участие в выездном приеме администрации в Сходне

Фото: Администрация Химки г.о.

Выездной прием администрации прошел в микрорайоне Сходня в Химках. Более 85 жителей обратились за помощью к представителям городских служб. Большинство вопросов затрагивали сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальных программ.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский сообщил, что основные вопросы затронули проведение работ по благоустройству, установке новых дворовых и спортивных площадок. Все обращения горожан рассмотрены и по многим даны поручения.

Отметим, что формат выездной администрации дает возможность выйти на территорию, посмотреть и оценить объемы работ по месту.

Следующую встречу выездной администрации проведут 20 июня в лицее № 7 в Старых Химках. Пообщаться с профильными специалистами можно будет с 16:00 до 20:00. Регистрация по паспорту обязательна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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