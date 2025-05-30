Свыше 8,5 тысячи онлайн-заявок на техосмотр тракторов подали в Подмосковье с января
Свыше 8,5 тысячи заявлений на техосмотр самоходных машин подали в Подмосковье через «Госуслуги» с начала года. Сделать это могут физические и юридические лица, а также предприниматели.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности».
Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, оплатить госпошлину и сбор. Их сумма рассчитывается исходя из количества машин и их категории.
К самоходным машинам относится техника с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров или мощностью более четырех киловатт.
Оформить заявку на техосмотр также можно в мобильном приложении «Добродел».
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