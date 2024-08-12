Свыше 83% тепловых сетей Подмосковья протестировали на готовность к зиме

Подмосковье продолжает готовиться к отопительному сезону. На данный момент МОС АВС протестировала свыше 83% тепловых сетей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ.

Гидравлические испытания стартовали 5 апреля. За это время в 57 округах обследовали более 8,8 тысячи километров трубопроводов. Инспекторы выявили 1,3 тысячи утечек. Своевременно обнаруженные проблемы позволят устранить неисправности и обеспечить надежное теплоснабжение зимой.

«Наша главная задача — это обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения в зимний период. Проведение гидравлических испытаний и устранение выявленных проблем — это важнейшие этапы подготовки к зиме», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За неделю представители МОС АВС зафиксировали 221 технологическое нарушение — 76 касались горячего водоснабжения, 31 — холодного. Отмечается, что на данный момент тепловые сети полностью проверили в 21 муниципалитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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