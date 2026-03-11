Свыше 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут получить консультацию врачей, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря телемедицине.

Во время дистанционной консультации пациенты могут обсудить результаты анализов и диспансеризации, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, а также скорректировать назначенное лечение.

Прием доступен взрослым, детям и беременным женщинам.

«Телемедицина — современный сервис, позволяющий быстро и в удобном формате получить целый комплекс медицинских услуг. Если раньше для этого необходимо было ехать в поликлинику, то сегодня достаточно подключения к интернету. В настоящий момент в Подмосковье врачи провели свыше 820 тысяч телемедицинских консультаций», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Записаться можно в приложении «Добродел: Телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, а также по номеру горячей линии 122.