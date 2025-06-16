Свыше 8,2 тысячи обращений поступило в Систему-112 в Одинцове с начала июня

Из них 3041 обращение касалось вызовов скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 1389 раз, 149 вызовов поступило в МЧС и пожарную охрану, а в газовую службу было 312 обращений.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили об обязательности соблюдения правил дорожного движения для тех, кто использует двухколесный транспорт. Велосипедисты должны знать правила, так как тротуар не всегда является безопасным местом: на нем могут находиться пешеходы, автомобили, выезжающие из дворов, и открытые двери припаркованных машин.

При пересечении улицы велосипедистам необходимо переходить дорогу по пешеходному переходу, а не перемещаться между машинами на высокой скорости. Кроме того, чтобы предупредить других участников движения о своих маневрах, им следует использовать сигналы рукой.

Перед поездкой важно проверить исправность велосипеда: работу тормоза, звонка и светоотражателей, особенно в темное время суток. Также следует использовать шлем и заранее знакомиться с маршрутом. Велосипед — это транспортное средство, и нарушение правил дорожного движения ставит под угрозу как безопасность самого водителя, так и окружающих.