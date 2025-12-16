Свыше 81 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала года на учет поставили более 81 тысячи объектов недвижимости. Подавляющее большинство из них — это частные дома, возведенные на землях под индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь зданий составила 8,7 миллиона квадратных метров. По данным областного Министерства имущественных отношений, регистрация недвижимости позволит пополнить бюджет региона почти на 283 миллиона рублей за счет будущих налоговых поступлений.

Лидерами по количеству оформленной недвижимости стали три округа. В Раменском зарегистрировали почти 6,8 тысячи объектов, в Истре — около 5,8 тысячи, а в Дмитровском — более 5,5 тысячи.

Большая часть из них — частные дома. Так, в Истре поставлено на учет 4,3 тысячи индивидуальных домовладений общей площадью 770 тысяч квадратных метров, что в будущем принесет в бюджет муниципалитета около 27,5 миллиона рублей налога на имущество.

«В каждом округе специалисты земельно-имущественного блока регулярно проверяют наличие зарегистрированных построек на земельных участках. Если обнаруживаются здания, не внесенные в государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и архивы муниципалитетов, владельцам участков направляют уведомления о необходимости оформления прав собственности на эти объекты», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Он напомнил, что регистрация недвижимости позволяет жителям получить юридические гарантии, защиту имущественных прав, прописку, компенсационные выплаты, налоговые льготы и ряд других преимуществ.

Оформить недвижимость в Подмосковье можно традиционными способами — через многофункциональные центры или напрямую в Росреестре. Также доступна услуга «под ключ», которую предлагает областное Бюро технической инвентаризации.