Свыше 800 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в выходные

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Свыше 800 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках в минувшие выходные. Акция прошла в 34 парках в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе и других округах.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, всего с начала лета участниками акции стали почти 6,5 тысячи человек.

«Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о своем здоровье», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Результаты обследования приходят жителям в личный кабинет на портале «Здоровье». При необходимости их направляют на дополнительное обследование.

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