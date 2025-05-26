Свыше 800 жителей Подмосковья приняли участие в семейных забегах в Одинцове

Юбилейный — десятый — забег для детей и взрослых «Topski Family» на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского прошел в парке Малевича в Одинцове. Спортивное мероприятие собрало свыше 800 участников

Главной особенностью соревнований стал забег на лыжах по траве на дистанцию 50 метров. В необычных состязаниях приняли участие не только любители, но и профессиональные спортсмены, в том числе Олеся Зыкина и Виталий Ионов

​После разминки, которую традиционно провел лыжник Александр Панжинский, участники совершили забеги на дистанции от 500 метров до 10 километров, а также приняли участие в семейной и корпоративной эстафетах.

Организаторы подготовили для гостей развлекательную программу, а также развернули полевую кухню.

Результаты соревнований опубликованы на сайте.