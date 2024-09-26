Свыше 800 воспитателей отметят профессиональный праздник в Ленинском округе

В Ленинском округе 27 сентября торжественно отметят День воспитателя и всех дошкольных работников. Этот день является профессиональным праздником для 1200 сотрудников детских садов округа, из которых 828 — воспитатели.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что система дошкольного образования охватывает почти 19 тысяч детей в возрасте от 1,5 до семи лет. По его словам, от профессионализма и добросовестного труда воспитателей зависит будущее подрастающего поколения. Одним из приоритетов в работе администрации является развитие социальной инфраструктуры, включая строительство новых детских садов.

Каторов подчеркнул, что дошкольные учреждения особенно востребованы в новых микрорайонах округа, где проживает много молодых семей с детьми. Наличие социальных объектов в шаговой доступности напрямую влияет на качество жизни людей. В этом году в округе уже открыли три новых детских сада почти на полторы тысячи мест, а до конца года планируется открытие еще двух — в «Восточном Бутово» и «Эко Видное 2», которые смогут принять более 600 детей.

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