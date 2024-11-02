Больница в Ленинском округе приняла свыше 800 тысяч пациентов в 2024 году

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

За 10 месяцев текущего года в структурных подразделениях Видновской клинической больницы оказали помощь 832,5 тысячи пациентам. Из них 17 тысяч лечили в стационаре, остальных — амбулаторно.

Главный врач больницы Бутай Бутаев рассказал, что хирурги медицинского учреждения выполнили несколько уникальных операций. Среди них — удаление гигантской вентральной грыжи, гибридная операция по трепанации черепа с двух сторон, эндопротезирование пациентов с ожирением и сопутствующими патологиями и другие.  Все медицинские вмешательства прошли успешно.

В состав Видновской больницы входят круглосуточный стационар, корпуса в Молоково и Расторгуево, 11 поликлиник, два фельдшерско-акушерских пункта,  девять амбулаторий и травмпункт. Медицинское учреждение обслуживает более 230 тысяч жителей муниципалитета.

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