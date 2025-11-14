Свыше 800 тонн песка и мусора вывезли с очистных сооружений Подмосковья в октябре

Мособлводоканал обслуживает 40 очистных сооружений в Подмосковье. Ежедневно на них проводят различные работы, которые помогают поддерживать эффективность системы ЖКХ. Так, в октябре специалисты вывезли с таких объектов более 500 тонн песка и 350 тонн мусора.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, прочистка сооружений позволяет предотвратить аварийные ситуации и обеспечить стабильную работу системы. Ежедневно специалисты вывозят с объектов по 1,5 кубометров песка и мусора, в том числе салфеток.

«Комбинированные установки решеток и песколовок предназначены для первичной механической очистки сточных вод перед дальнейшими этапами обработки», — пояснили в министерстве по содержанию территорий.

В ходе работ специалисты разгружают слой отложений, удаляют загрязнения, сливают жидкости, промывают конструкцию и чистят фильтры.