Свыше 800 специалистов пришли на работу в систему ЖКХ в Подмосковье с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Еще свыше 800 человек привлекли на работу в систему ЖКХ в Подмосковье. Это дворники, машинисты, водители и электромонтеры. Из них более 70 человек трудоустроились за последнюю неделю.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья продолжает принимать на работу специалистов. Им предлагают высокую зарплату и социальную поддержку.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тысяч рублей», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов.

Новых специалистов приняли на работу в Серпухове, Сергиевом Посаде, Истре, Орехово-Зуеве, пушкино и Черноголовке.