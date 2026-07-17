Свыше 800 случаев незаконной торговли устранили в Подмосковье с начала года

Штрафы за незаконную уличную торговлю превысили 1,2 миллиона рублей в Подмосковье с начала года. Всего к ответственности привлекли 812 нарушителей.

В Подмосковье постоянно следят за тем, чтобы торговля велась по установленным требованиям. Специалисты Минсельхоза региона проводят мониторинг совместно с представителями администраций и правоохранительных органов.

«Мы выстраиваем работу так, чтобы каждое выявленное нарушение имело последствия — от изъятия товаров до рассмотрения материалов в суде. Такой подход позволяет не только привлекать нарушителей к ответственности, но и снижать количество повторных случаев», — сказал министр сельского хозяйства Подмосковья Виталий Мосин.

Рейды проводят во всех округах Подмосковья, включая те места, о которых сообщают жители. Летом, в период открытия сезонных точек, этой работе уделяют особое внимание.

С 6 по 12 июля было составлено 29 протоколов о нарушениях правил торговли, в семи случаях товары изъяли.

Жителям напомнили, что приобретать продукты в незаконных торговых точках может быть опасно, часто такие товары продаются без ветеринарно-сопроводительных документов.