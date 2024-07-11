Свыше 800 подмосковных компаний получили помощь при выходе на экспорт за полгода

Свыше 800 подмосковных компаний получили помощь при выходе на экспорт с начала года. Они обратились за ней в Фонд поддержки ВЭД.

Как рассказала заместитель председателя правительства — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева, предприниматели участвовали в тематических выставках и семинарах. Около 660 предприятий посетили образовательные мероприятия и акселератор начинающих экспортеров.

«Например, это предприятия, которые при содействии Фонда стали участниками 13 международных выставок, трех международных бизнес-миссий, 12 семинаров и вебинаров, а также трех потоков образовательного акселератора „Экспортный форсаж“», – рассказала она.

По данным фонда, в среднем заручившиеся поддержкой предприниматели заключают по три экспортных контракта в год. Ведомство оказывает услуги бесплатно или на условиях софинансирования. Узнать подробнее о его деятельности можно по ссылке.

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